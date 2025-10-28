Grande Fratello 2025 la storia di Donatella Mercoledisanto e la sorpresa della mamma | Video Mediaset

Una donna piena di energia, ma con alle spalle un passato tutt’altro che semplice. Scopriamo insieme la storia di Donatella Mercoledisanto tra le protagoniste del Grande Fratello 2025. Donatella Mercoledisanto, la sua storia al Grande Fratello 2025 e l’incontro con la mamma. Nella casa del Grande Fratello 2025, le emozioni non mancano mai. Questa volta, a toccare il cuore di tutti, è Donatella Mercoledisanto, una donna piena di energia, ma con un passato che ancora oggi le pesa dentro. Durane la puntata Donatella ha deciso di aprirsi come non aveva mai fatto prima. Con voce rotta dall’emozione, racconta il suo rapporto con la madre: un legame forte, ma complicato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, la storia di Donatella Mercoledisanto e la sorpresa della mamma | Video Mediaset

