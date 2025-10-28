Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 27 ottobre | Video Mediaset
Nomination Grande Fratello del 27 ottobre 2025 5a puntata. Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Si parte con le nomination palesi: Grazia nomina Francesco: “ a volte lanci il sasso e nascondi la mano”;. Jonas vota Donatella: “ rispetto tantissimo i tuoi valori, ma non puoi pretendere che vengano accettati dagli altri “;. Benedetta nomina Francesca e Simona: “ non c’è feeling con lei, su di lui non ho nulla da dire, ma siete in due. ”;. Flaminia vota Grazia: “ ci sono rimasta male che non ho visto apertura dai tuoi confronti “;. Rasha nomina Benedetta: “ è la sola persona con cui non ho riesco ad avere un approccio importante “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
