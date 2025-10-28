Grande Fratello 2025 episodio imbarazzante nella Casa | scena censurata

L’attuale edizione del Grande Fratello 2025 non sta regalando le dinamiche infuocate che molti telespettatori si aspettavano. Pochi flirt, qualche lite e una convivenza fin troppo tranquilla. Tuttavia, nelle ultime ore, una rivelazione di Dagospia ha acceso la curiosità del web: un concorrente avrebbe vissuto un momento a dir poco imbarazzante all’interno della Casa, censurato dalla regia. Grande Fratello 2025: un mese tra calma piatta e poca tensione. La venticinquesima edizione del Grande Fratello era partita con grandi aspettative, soprattutto per la presenza di Simona Ventura alla conduzione e un trio di opinionisti di alto profilo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, episodio imbarazzante nella Casa: scena censurata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#GrandeFratello recap: puntata 5 - X Vai su X

“Non mi è piaciuto fino in fondo, non va bene” Domenico D’Alterio ha avuto un confronto con la compagna Valentina nella casa del Grande Fratello. Dopo una lunga discussione, ha provato forzatamente a ‘rubarle’ un bacio. Il suo gesto non è stato apprezzato - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, anticipazioni del 27 ottobre: un nuovo triangolo - Le anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2025 del “Grande Fratello” svelano che la fidanzata di Domenico, Valentina, tornerà in casa per un nuovo confronto ... Segnala dilei.it

Grande Fratello 2025 pagelle quinta puntata: Jonas Pepe solo a Sonia Bruganelli può piacere (5), Elomari (8), Grazia Vs Francesco (9) e… - Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello, e come di consueto, è tempo di tirare le somme e assegnare i voti ai protagonisti del reality show di Canale 5. Da msn.com

Mentre Matteo viene eliminato, al “Grande Fratello 2025” gli “amori” presunti non decollano (come gli ascolti) - Dopo il "solito" triangolo tra Valentina, Domenico e Benedetta, Matteo è il terzo eliminato, Jonas e Omer si dichiarano guerra per Rasha, la principessa contesa ... Secondo iodonna.it