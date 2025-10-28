Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 27 ottobre 2025? | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 27 ottobre 2025? Durante la quinta puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Rasha Younes, Matteo Azzali e Benedetta Stocchi? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 27 ottobre 2025. Il Grande Fratello 2025 entra nel vivo con la terza eliminazione. Simona Ventura dallo studio ha la busta con il nome del primo concorrente salvato dal pubblico. “ Casalinghe e casalinghi arriva il verdetto del pubblico: chi sta per lasciare la casa? E’ il momento del primo verdetto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 27 ottobre 2025? | Video Mediaset

