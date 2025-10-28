Gran festa di Halloween

E dopo esserci divertiti a diventare mostriciattoli con la giostra dei mostri è il momento di scatenarsi con la FESTA D'AUTUNNO la festa del cambio di stagio la festa che ci accompagna nei mesi freddi laGRANDE FESTA DI HALLOWEEN a Bim Bum Bam VENERDI 31 OTTOBRE ORE 18.00 a Bim Bum Bam Piazza Pio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sta arrivando la grande festa di Halloween della Pro-Loco Granarolo Dell'Emilia - facebook.com Vai su Facebook

Festa dei morti o mistero millenario? Scopri le incredibili origini di Halloween - Festa dei morti o mistero millenario, scopri le incredibili origini di Halloween: tutti i dettagli e le curiosità ... Segnala blitzquotidiano.it

Halloween: Origini e Curiosità Incredibili sulla Festa dei Morti - Scopri le vere origini di Halloween, dalla festa celtica di Samhain al moderno Trick- veb.it scrive

Cosa fare ad Halloween: i grandi classici e le proposte alternative in Italia e in Europa tra feste, eventi e borghi delle streghe - Da Londra ai borghi delle streghe italiani, tutte le destinazioni e gli eventi imperdibili per un Halloween alternativo ... Scrive ilfattoquotidiano.it