Google ha rilasciato sui Pixel l’Aggiornamento di sistema Google Play di ottobre 2025

Google ha rilasciato un nuovo Aggiornamento di sistema Google Play per i suoi Pixel: ecco come installarlo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google ha rilasciato sui Pixel l’Aggiornamento di sistema Google Play di ottobre 2025

Scopri altri approfondimenti

Google Discover sta rivoluzionando il content marketing e la maggior parte dei creator non se ne sta accorgendo. In questo video ti spiego l’aggiornamento più importante che Google ha rilasciato quest’anno: la trasformazione di Discover in una piattaforma s - facebook.com Vai su Facebook

Google #DeepMind ha rilasciato #Gemini 2.5 Computer Use. L'ho provato in diversi task: https://linkedin.com/posts/alessiopomaro_deepmind-gemini-ai-activity-7382295092688064512-CJZ1… #AI #GenAI #GenerativeAI #IntelligenzaArtificiale #LLM - X Vai su X

Google rilascia Android 16 QPR2 Beta 3.1: risolto il bug che bloccava l’avvio dei Pixel - L’update interviene su un grave errore introdotto nella ... Secondo tecnoandroid.it

Notifiche in ritardo anche sui Pixel 10: il problema che Google non ha ancora risolto - I principali indiziati sono Doze e App Standby, due processi di Android che limitano le attività in background per risparmiare batteria e che ritardano le notifiche delle app ... Riporta hdblog.it

Google vuole risolvere i problemi della GPU dei Pixel 10: aggiornamenti in arrivo - Google ha in programma un aggiornamento per i driver della GPU dei Pixel 10: l'obiettivo è migliorare le prestazioni ed eliminare i problemi emersi in queste settimane. Si legge su hwupgrade.it