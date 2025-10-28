Gomme da neve o catene a bordo dove vige l’obbligo nel Torinese | l’elenco delle strade

In vista dell’arrivo dell’inverno, un’ordinanza della città metropolitana di Torino individua i tratti stradali in cui, dal 15 novembre al 15 aprile, vige l’obbligo di utilizzare le gomme da neve o tenere a bordo le catene. Nei tratti in cui è in vigore l’obbligo stabilito dall’ordinanza, i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

