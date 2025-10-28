Golf Nobel e missili | il giorno in cui Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno provato a cambiare il mondo

Un incontro che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici mondiali si è consumato a Tokyo, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la nuova premier giapponese Sanae Takaichi hanno firmato un accordo strategico destinato a cambiare le regole del gioco nel settore delle materie prime critiche. Al centro della partnership c’è un obiettivo preciso: garantire l’approvvigionamento di terre rare e minerali critici, sottraendosi alla morsa della Cina che da anni domina questo mercato cruciale per l’industria tecnologica e militare mondiale. L’intesa, siglata durante la seconda tappa del tour asiatico di Trump, stabilisce un framework di cooperazione attraverso politiche economiche coordinate e investimenti mirati per accelerare lo sviluppo di mercati diversificati, liquidi ed equi per minerali critici e terre rare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

