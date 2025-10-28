Gol Lookman dopo la corte dell’Inter per tutta l’estate il nigeriano trova la prima rete stagionale | suo l’1-1 in Atalanta Milan!
Inter News 24 Gol Lookman, dopo la corte dell’Inter per tutta l’estate il nigeriano trova la prima rete stagionale: è lui a pareggiare in Atalanta Milan. Un sinistro potente e preciso che si infila sotto la traversa, superando il portiere rossonero Mike Maignan. Ademola Lookman ha scelto un palcoscenico importante per siglare il suo primo gol stagionale: il big match contro il Milan. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha firmato la rete del momentaneo 1-1 poco prima dell’intervallo, rispondendo al vantaggio iniziale dei rossoneri. Un gol che ha un sapore speciale per Lookman, protagonista di un’estate a dir poco turbolenta. 🔗 Leggi su Internews24.com
