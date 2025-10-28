Gli ultimi crocieristi in città si chiude la stagione | Bella ma troppa sporcizia

Quotidianodipuglia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto splende il sole e si toccano i 23 gradi. La giornata che accoglie l?ultima crociera della stagione 2025 più che autunnale è primaverile. O anche qualcosa di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gli ultimi crocieristi in città, si chiude la stagione: «Bella, ma troppa sporcizia»

