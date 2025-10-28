Gli ultimi anni di Pier Paolo Pasolini Massimo Ranieri nei panni del regista in La macchinazione
Nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata a Pierpaolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, l’Associazione Luciano Lama organizza per mercoledì 29 ottobre la proiezione del film ‘La Macchinazione’ del David Grieco, amico personale del regista. A interpretare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
A 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini: il racconto di Antonio Padellaro, allora inviato del ‘’Corriere’’ a Ostia - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "A 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini: il racconto di Antonio Padellaro, allora inviato del ‘’Corriere’’ a Ostia" pubblicato il 28 Ottobre 20 ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Il Vangelo secondo Pasolini è tutto da rileggere insieme - Con “Repubblica” dal 24 ottobre in edicola romanzi, articoli, poesie e sceneggiature dello scrittore ucciso all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre ... Lo riporta repubblica.it
Roma celebra Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte. La programmazione di PPP Visionario - La rassegna PPP Visionario si articola fino a dicembre tra spettacoli, concerti, reading, passeggiate urbane, maratone cinematografiche, mostre in tutta la città ... Si legge su artribune.com