Il nuovo album degli U2, almeno stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere quasi pronto. Per ascoltarlo dovremo attendere almeno fino al 2026 ma, durante la cerimonia di consegna dei premi assegnati dal Woody Guthrie Center a Tulsa, Oklahoma, Bono Vox e The Edge hanno offerto qualche aggiornamento in merito. In particolare, dopo aver eseguito alcuni classici della band, i due musicisti hanno letto parte del testo di una canzone ancora incompiuta, intitolata One life at a time. Il frontman ha confessato che avrebbe voluto suonarla dal vivo, ma «senza Adam e Larry non potevamo», facendo riferimento ai problemi di salute del batterista Larry Mullen, ora in ripresa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli U2 leggono il testo della loro nuova canzone “One life at a time”, dedicata al conflitto a Gaza