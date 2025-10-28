Gli studenti della Federico II in protesta contro il Senato Accademico
Tempo di lettura: 2 minuti Domani mattina gli studenti della Federico II si raduneranno in presidio per contestare l’azione antidemocratica del rettore Matteo Lorito e del Senato Accademico. Quest’ultimo avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all’ appello UNINA PER GAZA, il quale chiedeva all’ateneo la rescissione immediata di tutti gli accordi con atenei israeliani ed enti complici del genocidio in Palestina. Nonostante l’appello sia stato firmato da più di 2500 tra studenti e docenti della Federico II e sia stato sostenuto da diversi consigli di dipartimento, il Rettore ha deciso di boicottarne la discussione, ignorando le richieste di un intero ateneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il forum sull'economia del nuovo mondo, patto tra la Federico II e l’Università della Giordania per lo scambio di conoscenze tra studenti delle due sponde del mare nostrum - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Ferrari & Federico II: gli studenti incontrano gli ingegneri del cavallino rosso - L'opportunità di ammirare da vicino una Ferrari, ma soprattutto di poter incontrare e interagire con ingegneri della casa ... Si legge su ilmattino.it
Alla Federico II gli studenti incontrano team Ferrari - L'opportunità di ammirare da vicino una Ferrari, ma soprattutto di poter incontrare e interagire con ingegneri della casa automobilistica del 'Cavallino rampante'. Segnala ansa.it
Federico II Job Fair, oltre 100 aziende selezionano studenti e neolaureati - Torna Federico II Job Fair, la manifestazione nata per avvicinare l’università e il mondo del lavoro con l'obiettivo di far incontrare gli studenti e le aziende. Segnala ilmattino.it