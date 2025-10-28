Tempo di lettura: 2 minuti Domani mattina gli studenti della Federico II si raduneranno in presidio per contestare l’azione antidemocratica del rettore Matteo Lorito e del Senato Accademico. Quest’ultimo avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all’ appello UNINA PER GAZA, il quale chiedeva all’ateneo la rescissione immediata di tutti gli accordi con atenei israeliani ed enti complici del genocidio in Palestina. Nonostante l’appello sia stato firmato da più di 2500 tra studenti e docenti della Federico II e sia stato sostenuto da diversi consigli di dipartimento, il Rettore ha deciso di boicottarne la discussione, ignorando le richieste di un intero ateneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Gli studenti della Federico II in protesta contro il Senato Accademico