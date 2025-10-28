Gli olandesi si avvicinano al centro e c’è una guida | Henri Bontenbal

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Paesi Bassi  hanno una gran voglia di centro. Dopo una fase di cedimento a destra, i sondaggi alla vigilia delle elezioni legislative mostrano che dietro i sovranisti di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

gli olandesi si avvicinano al centro e c8217232 una guida henri bontenbal

© Ilfoglio.it - Gli olandesi si avvicinano al centro e c’è una guida: Henri Bontenbal

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

olandesi avvicinano centro c8217232Gli olandesi si avvicinano al centro e c'è una guida: Henri Bontenbal - democratico rappresenta il profilo giusto al momento giusto: è concreto sulle questioni interne, è molto vicino a Bruxelles in politica estera e non nasconde la necess ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Olandesi Avvicinano Centro C8217232