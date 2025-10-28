Gli incappucciati che hanno sfilato in centro a Milano per il reality The Traitors

Milano si tinge di mistero con la comparsa di oltre 80 comparse incappucciate che hanno sfilato per le vie del centro. Il flashmob, iniziato alle Colonne di San Lorenzo, è proseguito fino a Piazza Duomo, passando per Corso Garibaldi, Largo Cairoli e il suggestivo Castello Sforzesco, ed è stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

