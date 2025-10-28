Ci sono tagli che hanno il potere di diffondersi alla velocità della luce. Hairlook che compaiono in passerella e subito si replicano nei saloni e si vedono sulle teste di donne e ragazze, per le strade delle nostre città. Come questi tagli capelli medi e lunghi donna 2025: li vedrete ovunque. La maggior parte perché sono davvero facili da indossare e rispettano e si adattano a capigliature di qualsiasi tipologia. Soprattutto mosse e ricce. Scoperti nei backstage delle ultime sfilate, contemplano dimensioni dalle medie alle lunghe e alle extra lunghe. Tagli capelli medi e lunghi con frangia a tendina. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli hairlook più belli e morbidi dell'autunno inverno sono qui