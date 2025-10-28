Gli ex Duchi di York dopo aver rinunciato al titolo ora sono costretti a traslocare Dopo tante trattative ecco cosa avrebbero chiesto
Decisamente, non è un bel periodo per il principe Andrea, 65 anni, e Sarah Ferguson, 66. I due, dopo aver annunciato di rinunciare all’utilizzo dei titoli di Duca e Duchessa di York, ora si ritrovano a dover cambiare casa. A onor del vero è da anni che si dice che re Carlo e, soprattutto, il principe William, facciano di tutto per far traslocare il terzogenito della regina Elisabetta. Un uomo che, oltre a non essere più working royal, è invischiato in una losca vicenda di pedofilia legata alla sua amicizia con il magnate Jeffrey Epstein. Dopo mesi e mesi in cui il tentativo del sovrano e del figlio sono stati vani, pare che, ora, Andrea e Sarah siano pronti a fare le valigie. 🔗 Leggi su Amica.it
