Gli avversari di Musetti ancora in corsa per le ATP Finals e i punti di vantaggio da gestire

In attesa di capire se Novak Djokovic si presenterà o meno a Torino, Lorenzo Musetti occupa attualmente nella Race l’ultima posizione utile per la qualificazione alle ATP Finals 2025 quando mancano ancora in calendario il Masters 1000 di Parigi in corso di svolgimento ed i due ATP 250 (di Atene e Metz) previsti nella prossima settimana. Il 23enne toscano si trova in questo momento all’ottavo posto della Race con 3685 punti, in scia ad un terzetto che va dai 3845 punti di Taylor Fritz ai 3745 di Alex de Minaur passando per i 3780 di Ben Shelton, ma soprattutto con un vantaggio interessante seppur non ancora decisivo nei confronti del suo primo inseguitore Felix Auger-Aliassime, 9° con 3205. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli avversari di Musetti ancora in corsa per le ATP Finals e i punti di vantaggio da gestire

Altre letture consigliate

All'ATP 500 di Vienna, Musetti batte il francese Moutet e raggiunge Sinner in semifinale. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà il tedesco Zverev #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/10/24/a-vienna-sinner-e-musetti-sono-in-semifinale_c76 - facebook.com Vai su Facebook

Musetti perde il servizio nel primo game ma lo recupera subito e finisce il set in crescendo, vincendolo 6-4 sul servizio dell’avversario - X Vai su X

Lorenzo Musetti e la volata per le ATP Finals: i punti di vantaggio sui (tanti) avversari ancora in corsa - Dopo l'eliminazione in semifinale a Vienna, Lorenzo Musetti guarda al Masters 1000 di Parigi per provare a chiudere i discorsi per la qualificazione alle ... Secondo oasport.it

Sonego sulla strada di Musetti verso Torino - Nel Masters 1000 di Parigi il torinese Sonego batte Korda e accede al 2° turno dove affronterà Musetti, in piena corsa per le Finals ... Come scrive rainews.it

Musetti e la corsa verso le ATP Finals: tutti i casi di una sua qualificazione aritmetica già a Parigi - Davanti a lui ci sono de Minaur e Shelton a breve distanza, dietro invece Auger- ubitennis.com scrive