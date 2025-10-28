Gli Atenei pisani e l' arcivescovo dialogano su ' Educazione speranza di pace'
Un evento di grande rilievo si svolgerà a Pisa: per la prima volta i massimi rappresentanti delle tre realtà universitarie pisane siedono pubblicamente allo stesso tavolo con l'Arcivescovo per dialogare sul tema di grande attualità ‘Educazione, speranza di pace’. L'incontro si terrà mercoledì 29. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
