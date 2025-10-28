Gli appuntamenti di novembre al Museo Archeologico Gonfienti
Il Museo Archeologico di Gonfienti propone un fitto calendario di eventi per tutto il mese di novembre, tra conferenze, letture e iniziative dedicate a grandi e piccini. Si parte domenica 2 novembre con la Domenica Metropolitana con ingresso gratuito per tutti dalle 15 alle 19, un’occasione per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
