Gli appuntamenti di novembre al Museo Archeologico Gonfienti

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Archeologico di Gonfienti propone un fitto calendario di eventi per tutto il mese di novembre, tra conferenze, letture e iniziative dedicate a grandi e piccini. Si parte domenica 2 novembre con la Domenica Metropolitana con ingresso gratuito per tutti dalle 15 alle 19, un’occasione per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

appuntamenti novembre museo archeologico“Romeo + Giulietta. Esercizi di stile” in scena al Museo Archeologico Lametino il 2 novembre - Esercizi di stile”, di Francesco Rizzo con Ada Roncone, diretto da Pierpaolo Bonaccurso, atto ... Segnala lametino.it

appuntamenti novembre museo archeologicoSiracusa, al Museo Paolo Orsi “Memoria Viva”: omaggio a Pasolini con il collettivo VAN - Il 2 novembre alle ore 18, al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, va in scena “Memoria Viva: omaggio a Pier Paolo Pasolini”. Si legge su siracusaoggi.it

Ercolano, una notte al museo: il Parco Archeologico aperto anche a novembre - Il Parco Archeologico di Ercolano continua con i suoi appuntamenti serali tra storia, cultura e approfondimenti. Come scrive lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Appuntamenti Novembre Museo Archeologico