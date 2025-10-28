Gli amministratori riccionesi in visita al cantiere di viale Arona dove sorgerà uno spazio inclusivo per persone con disabilità
Una casa che nasce per l’autonomia, la dignità e la partecipazione. In viale Arona, nel cuore del quartiere Spontricciolo, il cantiere procede a pieno ritmo: l’edificio comunale, oggi oggetto di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sarà presto trasformato in un luogo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
