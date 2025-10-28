Gli alpini di Novara ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale

La sezione degli Alpini di Novara ha ricevuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale”.La consegna è avvenuta durante l’evento “Il Valore dei nostri Alpini: Impegno e dedizione per l’Ambiente”, svoltosi ieri pomeriggio nel Grattacielo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

