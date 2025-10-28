Gli Alpini della Julia sulle cime della Slovenia
Elementi del 5°Reggimento Alpini hanno partecipato all'esercitazione «Triglav Star 2025» assieme a truppe da montagna spagnole, ungheresi e slovene. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info
