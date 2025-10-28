Gladiator 1924 | Francesco Farina è il nuovo allenatore

Il Gladiator 1924 SSD A R.L. ha affidato l’incarico di allenatore a Francesco Farina. Per lui parlano i numeri e le vittorie: nove promozioni tra Eccellenza e serie D (Marcianise, Bojano, due volte Campobasso, Cerignola, Vastogirardi, Barletta, Sarnese ed Heraclea). Sei Coppe Italia vinte. 🔗 Leggi su Today.it

