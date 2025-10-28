Giusy Blasco la voce narrante di una città intrisa di storia e contraddizioni

Giusy Blasco è un’autrice Palermitana di Teatro e di Narrativa, molto nota per le sue commedie in dialetto siciliano, (come “A casa capi quanto voli u patruni” e “taglio e cucito unisex”) e per romanzi come “ Su e giù per Corso Vittorio, spesso basati su tematiche e ambientazioni siciliane e palermitane. Lei non si limita a usare la città come semplice sfondo, ma riesce a renderla ogni volta, un personaggio vivo, che si anima in ogni pagina, divenendone custode e testimone delle vicende umane, che sono rappresentate in ogni sua opera. “ N.Palermu nta stati “(A Palermo d’estate”), un monologo dinamico,sempre attuale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

