Giustizia | Ruffini ' rischio politicizzazione referendum? La vuole il governo'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il rischio di una politicizzazione del referendum sulla giustizia? Non è un rischio, è una scelta precisa dell'attuale governo che ha politicizzato una riforma, il passaggio da una carriera all'altra, che riguarda una minima parte dei magistrati e non riguarda la vita dei cittadini. Averla buttata nell'agone politico è stata una scelta del governo". Lo dice Ernesto Maria Ruffini al Salone della Giustizia.
