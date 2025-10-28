Giustizia | Ruffini ' rischio politicizzazione referendum? La vuole il governo'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il rischio di una politicizzazione del referendum sulla giustizia? Non è un rischio, è una scelta precisa dell'attuale governo che ha politicizzato una riforma, il passaggio da una carriera all'altra, che riguarda una minima parte dei magistrati e non riguarda la vita dei cittadini. Averla buttata nell'agone politico è stata una scelta del governo". Lo dice Ernesto Maria Ruffini al Salone della Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

