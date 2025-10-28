Giustizia Nordio | Riforma attentato alla Costituzione? Schizofrenia Carta prevede modifica

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dire che la riforma è un attentato alla Costituzione è "un'affermazione quasi schizofrenica". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla 16esima edizione del 'Salone della Giustizia' in un 'face to face' con il direttore del 'Giornale' Alessandro Sallusti. Il ministro ha ricordato che "la Costituzione ha in sé il suo rimedio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riforma della giustizia, scontro toghe-Marina Berlusconi - Dopo la trentennale polemica tra l'ex premier e una parte della magistratura, la figlia del Cavaliere, in una lettera pubblica ... Riporta ansa.it

giustizia nordio riforma attentatoNino Di Matteo lascia l’ANM con polemica choc/ “Ostaggio delle correnti”: ‘assist’ alla riforma Nordio - Polemica di Nino Di Matteo che abbandona l'ANM accusando di “logiche di correnti e opportunità politiche”. Come scrive ilsussidiario.net

giustizia nordio riforma attentatoAl via il Salone della Giustizia, Nordio tra gli ospiti. In Senato il disegno legge sulla riforma - Una 16sima edizione che affronta i temi del momento con una serie di incontri, dibattiti e “face to face”. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Nordio Riforma Attentato