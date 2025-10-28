Giustizia | Gianassi Pd ' da La Russa netta presa distanza maggioranza ci ripensi'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Le parole del Presidente del Senato segnano una netta presa di distanza e confermano quanto sia profondo il disagio anche all'interno della maggioranza di fronte a questa riforma. È grave che il testo in discussione al Senato sia stato imposto al Parlamento senza alcuna possibilità di confronto: si tratta infatti dello stesso testo approvato dal Consiglio dei Ministri, un grave strappo al principio di condivisione e allo spirito della nostra Costituzione, che impone dialogo e partecipazione nelle modifiche di tale portata. Questa riforma attacca alle radici la nostra democrazia, minando i principi costituzionali della separazione dei poteri e colpendo al cuore l'autonomia della magistratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

