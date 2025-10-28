Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Si scrive separazione delle carriere, ma si legge assoggettamento della magistratura al potere esecutivo. Come quando avete presentato il decreto Rave, che poi invece è diventato la cancellazione del reato di corruzione dall'ergastolo ostativo. Come quando avete annunciato la caccia per tutto il globo terracqueo ai trafficanti di esseri umani e poi ne avete accompagnato uno a casa sua con il volo di Stato. I cittadini hanno l'esigenza di avere una giustizia giusta e veloce, ma non è questa la legge che risponde a queste sacrosante richieste. Per farlo dovreste mettere mani al portafoglio e finanziare l'aumento del personale della Giustizia e dei magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Bevilacqua (M5s), 'con riforma legge uguale per tutti ma fino a un certo punto'