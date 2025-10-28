Giustizia | Alfieri Pd ' una non riforma colpisce Costituzione e umilia magistratura'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La strategia della destra è chiara, ogni partito della maggioranza ha presentato la propria riforma bandiera: Fdi il premierato, la Lega l'autonomia differenziata e Forza Italia la separazione delle carriere. Modificano in profondità la Costituzione per spostare l'attenzione dalle emergenze del Paese, per coprire le difficoltà della maggioranza su lavoro, pensioni, sanità e molto altro su cui non stanno dando risposte". Lo ha detto in aula il senatore Alessandro Alfieri, responsabile riforme del Pd. "Il Pd è fermamente contrario a questo baratto sulla pelle della Costituzione, che non risolve nessun problema dei cittadini nel loro rapporto con il sistema giudiziario.

