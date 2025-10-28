Giustizia a orologeria? In Campania l’accusa arriva da sinistra | il candidato di Avs va a processo e s’indigna | Che coincidenza

C’è rimasto male, Sergio D’Angelo, consigliere comunale candidato alle elezioni regionali con Avs, storico esponente delle cooperative sociali di sinistra, nell’apprendere di essere stato rinviato a giudizio per una vicenda di qualche mese fa. Ed è scattata la lamentela sui magistrati molto attenti alle urne, accusa in genere attribuita alla destra. “Che strana coincidenza, sono amareggiato e stupito.”, ha detto dopo aver ricevuto la notifica della chiusura delle indagini per aver organizzato cortei e presidi in città prive di autorizzazione per salvaguardare le cooperative del gruppo Gesco di cui D’Angelo è stato fondatore e presidente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

