Giuseppe Mascara è il nuovo allenatore del Paternò Calcio
Il Paternò Calcio ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Mascara, ex attaccante di Serie A e allenatore esperto nel panorama calcistico siciliano.Contestualmente, la società ha comunicato la conclusione del rapporto con Mister Francesco Corapi, al quale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Mascara ritrova Lo Monaco. L'ex attaccante è il nuovo mister della Primavera del Novara - Nell'estate del 2005 il ritorno al Catania, e al termine di quella stagione la promozione in Serie A del club etneo: dopo i fasti in Sicilia Giuseppe Mascara ritrova Pietro Lo Monaco, che ha voluto il ... Da tuttomercatoweb.com