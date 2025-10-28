Giuseppe Mascara è il nuovo allenatore del Paternò Calcio

Il Paternò Calcio ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Mascara, ex attaccante di Serie A e allenatore esperto nel panorama calcistico siciliano.Contestualmente, la società ha comunicato la conclusione del rapporto con Mister Francesco Corapi, al quale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

