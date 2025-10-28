Giuseppe Fisicaro consegna a RAF il Disco d’Oro per Self Control e Gente di mare
MILANO. Momento di festa per la musica italiana: Giuseppe Fisicaro, CEO e fondatore di Digital Noises, ha consegnato a RAF due Dischi d’Oro per due pietre miliari della sua carriera, “Self Control” (1984, scritto e prodotto da Gianluca Bigazzi ) e “Gente di mare” (1987, in duo con Umberto Tozzi ). Un riconoscimento che celebra la longevità di brani capaci di attraversare generazioni e confini. “È sempre bello quando c’è un riconoscimento per un artista così importante: è il premio del lavoro di tante persone e Raf è un uomo straordinario, accogliente,” ha commentato Giuseppe Fisicaro. “Grazie come sempre a Gianluca Tozzi, fondamentale nel gestire questa parte del nostro lavoro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
