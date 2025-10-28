Giuseppe Berutti Bergotto nominato capo di Stato Maggiore della Marina

Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare della Difesa Guido Crosetto e dopo aver ascoltato il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha dato il via libera alla nomina dell’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto come nuovo capo di Stato Maggiore della Marina Militare, incarico in cui succede all’ammiraglio Enrico Credendino. «Esprimo le mie più vive congratulazioni», ha dichiarato Crosetto, «all’ammiraglio Berutti Bergotto, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, saprà tracciare la rotta della Marina Militare con competenza e visione, guidandola verso nuove sfide. 🔗 Leggi su Lettera43.it

