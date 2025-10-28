Giulini replica a Cardinale | Conosce la Sardegna solo da turista

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni del numero uno di RedBird ("Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce"), il presidente del club rossoblù risponde piccato: "L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

