Giulini replica a Cardinale | Conosce la Sardegna solo da turista

Dopo le dichiarazioni del numero uno di RedBird ("Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce"), il presidente del club rossoblù risponde piccato: "L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giulini replica a Cardinale: "Conosce la Sardegna solo da turista..."

