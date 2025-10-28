Giulia perseguitata da anni | identità rubata Falsi video a luci rosse con il mio volto

Perugia, 28 ottobre 2025 – Giulia che cerca avventure con altre donne su siti di incontri. Che diventa protagonista di video dal contenuto pornografico. È Tutto finto, tutto creato ad arte da qualcuno che perseguita la giovane barista di Perugia da molti anni. E non sembrano essere state sufficienti le quattro denunce presentate alla polizia postale per chiudere questo incubo. Tutto inizia nel 2017, quando la ragazza viene a sapere che c'è un profilo con un altro nome, ma con le sue foto, molto attivo in siti di incontri e vari social soprattutto nella ricerca di incontri con altre ragazze. I clienti riconoscono le foto.

