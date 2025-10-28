Giulia e la tesi su Fabrizio Romano Il guru del calciomercato le scrive | Here we go per me è un onore

"Here we go Giulia, complimenti per la tua laurea! Ho saputo che hai scelto di fare la tesi su di me, è un onore: spero di conoscerti presto di persona". Con queste parole, e col suo celebre motto in inglese, il giornalista sportivo più famoso del mondo, l’italiano Fabrizio Romano (oltre 41 milioni di followers su Instagram), si è congratulato in un videomessaggio con Giulia Migliorini, 24enne di Guastalla che nei giorni scorsi si è laureata in "Giornalismo e comunicazione multimediale" a Parma, con una tesi proprio sul ‘guru del calciomercato ’. Giulia, non è da tutti ricevere i complimenti da Romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

