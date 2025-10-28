Giugliano droga dalla Spagna grazie a società di logistica | 5 arresti

Il trasporto e lo stoccaggio dello stupefacente erano possibili attraverso una società logistica di Giugliano in Campania “fittiziamente” gestita da uno degli indagati. Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna utiizzavano una società logistica del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che, al termine . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giugliano, droga dalla Spagna grazie a società di logistica: 5 arresti

News recenti che potrebbero piacerti

Giugliano, importavano droga dalla Spagna grazie a società logistica, cinque arresti - X Vai su X

Tele Club Italia. . Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna utilizzavano una società logistica di #Giugliano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che, al termine di indagini co - facebook.com Vai su Facebook

Si rifonivano di droga dalla Spagna per rivenderla nelle province di Napoli e Caserta: 5 arresti - I carabinieri, all'esito di un'inchiesta della Dda di Napoli, hanno sequestrato 102 chili di cocaina, hashish e marijuana e ricostruito i ruoli nell'ambito dell'organizzazione e le modalità di stoccag ... Segnala rainews.it

Import droga dalla Spagna grazie a società logistica, 5 arresti - Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hasish e marijuana importata dalla Spagna utiizzavano una società logistica del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investiga ... Scrive ansa.it

Droga dalla Spagna e base a Giugliano: come funzionava la filiera smantellata dai carabinieri - operazione dei Carabinieri: la droga importata dalla Spagna veniva stoccata e frazionata in una società fittizia di Giugliano ... Secondo internapoli.it