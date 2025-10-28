Gite scolastiche | per gli insegnanti non è volontariato è lavoro Servono riconoscimento economico e tutele giuridiche Cnddu
Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) manifesta la propria viva preoccupazione per la condizione giuridica e professionale dei docenti accompagnatori nei viaggi d’istruzione, i quali, pur svolgendo un servizio di elevato valore educativo e formativo, si trovano privi di qualsiasi riconoscimento economico o tutela contrattuale adeguata. Le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e le visite culturali rientrano pienamente nelle attività funzionali all’insegnamento, come previsto dal D. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
