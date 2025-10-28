Gita al faro – visita al faro di Bari

Sabato 08, 15 e 22 novembre – ore 17.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città.Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è. 🔗 Leggi su Baritoday.it