Gita al faro – visita al faro di Bari
Sabato 08, 15 e 22 novembre – ore 17.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città.Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un piccolo assaggio di quello che succede al Centro Il Faro… tra laboratori manuali, espressivi,cognitivi,motori, risate e nuove sfide ogni giorno Il resto? Ve lo facciamo vedere la prossima volta #souvenir ##narni # #gita #merchandising #artigianato #b - facebook.com Vai su Facebook
Gita al faro, in Calabria sono undici - CATANZARO – Alla ventiduesima giornata di navigazione lo scrittore Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, scrive sul diario di bordo: «24 maggio 1999, ore 12,45. quotidianodelsud.it scrive
Gita al faro - Dopo un accurato restauro, affidato all’architetto Giuseppe Di Vita, Itinera Studio Associato, il progetto ha trasformato il ... Da living.corriere.it
Gita al faro: 5 proposte solitarie per chi vuole evitare la folla agostana - 4/6 - Torniamo in Gran Bretagna, e precisamente in Galles, per il West Usk Lighthouse di Newport, a meno di 25 km da Cardiff. Da ilfattoquotidiano.it