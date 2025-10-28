Il Giro d’Italia 2026 scatterà sabato 9 maggio e si concluderà domenica 31 maggio, la partenza dalla Bulgaria è già stata ufficializzata e dunque la Corsa partirà nuovamente dall’estero dopo il via dall’Albania che ha caratterizzato l’ultima edizione. Si parla di tre frazioni nell’Est Europa, con il coinvolgimento della capitale Sòfia, ma anche di altre città di primaria importanza come Plovdiv, Burgas e Veliko Tarnovo. Gli organizzatori di RCS Sport non dovrebbero chiedere un giorno in più di calendario UCI (sarebbe tra l’altro necessario una deroga al regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale) e dunque si opererà un trasferimento rapido verso l’Italia senza utilizzare una giornata di riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giro d'Italia 2025, le anticipazioni sul percorso. Partenza dall'estero, più spazio al Sud