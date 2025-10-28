Giro di vite della polizia a San Cristoforo riscontrate irregolarità in alcune attività commerciali | pioggia di sanzioni

Un articolato servizio di controllo del territorio è stato effettuato, nei giorni scorsi, dalla polizia nelle zone del centro cittadino, con particolare riferimento al quartiere San Cristoforo. L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza “San. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Giro di vite dell’Arengo sulla microcriminalità: sono in arrivo 38 telecamere - facebook.com Vai su Facebook

Giro di vite contro chi simula: si valuta il ritorno della prova TV - X Vai su X

San Benedettto, scattato il giro di vite sulla movida dopo l'ordinanza del sindaco: alcol a un minore, barista nei guai - Il provvedimento siglato da Antonio Spazzafumo stabilisce infatti che tutti i locali adibiti, a qualsiasi titolo, alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere entro le 2. Scrive corriereadriatico.it

Gad al setaccio della polizia . Giro di vite contro lo spaccio: "Oltre mille controlli all’anno" - Dopo l’appello dei residenti della zona Gad con una lettera di denuncia dei quotidiani episodi di spaccio, continua senza sosta l’attività di prevenzione. Segnala ilrestodelcarlino.it

Sicurezza, giro di vite: presidio anti-risse della polizia locale nelle vie della stazione - Il piano sicurezza è pronto e ieri (8 maggio) è stato condiviso dal sindaco Alessandro Basso con la sua squadra nella seduta di giunta comunale. Da ilgazzettino.it