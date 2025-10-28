Il ‘Giro dei Gessi’, in programma domenica 2 novembre, compie 438 anni e si conferma come l’appuntamento podistico più longevo e amato di Cesena. Organizzato da Uisp Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune, l’evento unisce tradizione e importanti novità, mantenendo viva la passione per lo sport e per il territorio. Fondato e portato avanti per decenni dalla storica Podistica Cesenate, il ‘Giro dei Gessi’ è diventato un punto di riferimento per l’atletica romagnola: fin dalle prime edizioni, il tracciato è stato pensato per valorizzare l’ambiente unico delle colline di Cesena, caratterizzate dagli affioramenti gessosi che danno il nome alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro dei Gessi: lo sport di corsa con l’inclusione