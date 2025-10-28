Girava in strada con una pistola clandestina e quattromila euro in tasca | arrestato 33enne

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno arrestato un 33enne con l’accusa di detenzione e porto illegale di una pistola clandestina in luogo pubblico. Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, una pattuglia ha individuato un uomo sospetto che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

