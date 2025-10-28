Giovanni Bloisi il Ciclista della Memoria premiato al Pirellone | La sua è una lezione di storia che guarda al futuro

Milano, 28 ottobre 2025 – Il “ ciclista della memoria” Giovanni Bloisi è stato premiato questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal Consigliere Samuele Astuti (PD) per le sue imprese che lo hanno portato a percorrere in bicicletta mezza Europa portando avanti i valori della pace, della memoria storica e dell’unità europea. Giovanni Bloisi pronto per il tour della Bicicletta Europea “Quelli di Giovanni Bloisi sono viaggi della memoria. I luoghi visitati da Bloisi, come i campi di sterminio nazisti, Marzabotto, Cefalonia, Selvino e adesso il cuore dell’Europa, dalle Alpi a Bruxelles, sono legati da un sottile filo rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

