Giovanna Chirri al Rotary | Le dimissioni del Papa? Mi sono sentita male

"Le gambe mi tremavano e mi sembrava che la testa stesse per scoppiarmi. Quando poi ho sentito la parola conclave mi sono sentita male". Molto pathos e grande capacità di coinvolgimento - degno di un’ottima giornalista - nel racconto di Giovanna Chirri, vaticanista dell’agenzia Ansa, che ha raccontato una volta in più (in questa occasione per i soci del Rotary Club Cesena di cui è presidente Ombretta Sternini) quell’11 febbraio 2013 quando, nella distrazione di altri colleghi svagati dal soporifero concistoro in latino che andava avanti da 40 minuti, ha colto la notizia del secolo: le dimissioni di papa Benedetto XVI annunciate dal pontefice, e mai anticipate, proprio in quell’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

