Giovanili biancazzurre Turno vincente per under 17 e 15

È stato un weekend all’insegna dei risultati positivi per le selezioni giovanili biancazzurre, che hanno confermato l’avvio incoraggiante di questa stagione. Un successo tira l’altro per la Spal Under 17 di mister El Kaddouri, che continua a brillare in un campionato più competitivo ed equilibrato del previsto. Contro una buona Centese, i biancazzurri l’hanno spuntata di misura con rete decisiva di Fiorini (0-1). La Spal Under 17 rimane così prima in classifica a punteggio pieno, in coabitazione col Balca Poggese. Torna al successo la Spal Under 15 (campionato Under 16) guidata da mister Querzola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Turno vincente per under 17 e 15

Contenuti che potrebbero interessarti

La notizia in merito alle partite del Weekend delle Giovanili biancazzurre sul nostro sito - facebook.com Vai su Facebook

Giovanili biancazzurre. Turno vincente per under 17 e 15 - È stato un weekend all’insegna dei risultati positivi per le selezioni giovanili biancazzurre, che hanno confermato l’avvio incoraggiante di questa stagione. Lo riporta sport.quotidiano.net