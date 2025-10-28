Giovani verso Assisi in 500 sulle orme del Poverello

Dal 30 ottobre al 2 novembre, il Sacro Convento di San Francesco in Assisi ospiterà la 45esima edizione di “Giovani verso Assisi”, l’incontro annuale promosso dal Centro Francescano Giovani dei Frati Minori Conventuali.L’evento, che vedrà la partecipazione di circa 550 ragazze e ragazzi tra i 18. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

