Giovane socialista e musulmano | chi è Zohran Mamdani il probabile futuro sindaco di New York che fa sognare in grande la sinistra americana

Dalle 13mila persone radunate nello stadio di Forest Hills ai video virali su TikTok, dalla consegna porta a porta dei volantini ai palchi con Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Zohran Mamdani è diventato in poche settimane il nome che domina la politica americana. Trentaquattro anni, deputato statale, nato in Uganda da madre regista e padre accademico, musulmano e socialista: un mix che fino a poco tempo fa avrebbe garantito al massimo un ruolo da outsider. E invece, alle elezioni per il sindaco di New York in programma per il 4 novembre, è il netto favorito. Non solo: è lui il volto su cui la sinistra americana — ma forse anche quella di altre parti del mondo — ha deciso di mettere gli occhi.