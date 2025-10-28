Giovane donna uccisa a coltellate in casa | arrestato il compagno
Ancora una donna uccisa in casa e, ancora una volta, i sospetti ricadono sul compagno: è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. La tragedia si è consumata a Castelnuovo del Garda, comune sulla sponda veronese del Benaco, a pochi chilometri da Sirmione.La vittima è una 33enne di origine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
